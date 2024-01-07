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الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مدرب حراس الزمالك: عواد ملتزم ويقدم مستوى مميز

عواد حارس الزمالك
عواد حارس الزمالك
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أكد محمد عبدالمنصف مدرب حراس الزمالك، أن محمد عواد حارس ملتزم داخل وخارج الملعب ولا يفتعل المشاكل، ولم يخرج عن النص بعد استبعاده من قائمة المنتخب الوطني الأول التي ستخوض بطولة كأس أمم أفريقيا بعد أيام قليلة في كوت ديفوار .

وقال عبدالمنصف في تصريحات صحفية مساء اليوم الأحد: عواد حارس مميز وقدم مستوي رائع مع الفريق في المباريات الأخيرة، ونجح في الخروج بشباكه نظيفة في 5 مباريات من أصل 6، وذلك في مختلف البطولات سواء الدوري، أو الكأس أو كأس الكونفيدرالية الأفريقية .

وأشاد عبدالمنصف بحارسي الزمالك الشباب، عبدالرحمن نفاد، ومعاذ علاء الدين، موضحا أن الثنائي يقدمان أداء جيد في التدريبات والمباريات في بطولة الجمهورية، وهو ما جعلهما يتدربان مع الفريق الأول بشكل مستمر .

واختتم عبدالمنصف: عبدالرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين سيحصلان على فرصة المشاركة في مباريات الزمالك الودية المقبلة سواء بالقاهرة أو الإمارات.

 

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