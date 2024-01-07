آخر تعليمات فيتوريا للاعبي المنتخب قبل خوض مباراة تنزانيا

حرص البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، علي الاجتماع بلاعبي الفراعنة قبل انطلاق مباراتهم مع منتخب تنزانيا وديا.

وقال فيتوريا للاعبين: “عليكم خوض المباراة بكامل قوتكم خاصة أنها البروفة الأخيرة قبل انطلاق بطولة الامم الأفريقية بأيام قليلة”.

وطالب المدرب البرتغالي اللاعبين بإحراز أكبر عدد من الاهداف في لقاء اليوم لتفيذ جمل التهديف الذي حرص فيتوريا على التدريب عليها خلال الايام الماضية.