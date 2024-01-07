الدورى الإيطالى.. لاتسيو يتقدم على أودينيزى بهدف فى الشوط الأول

تقدم فريق لاتسيو على نظيره أودينيزى، بهدف دون رد، فى الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما الان، على ملعب "داتشيا ارينا"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

أحرز الهدف اللاعب لوكا بيليغريني فى الدقيقة الـ 12 من عمر اللقاء.

ودخل لاتسيو اللقاء بالتشيكل التالى:

حراسة المرمى: إيفان بروفيديل.

خط الدفاع: أدام ماروسيتش، باتريكيو غابارون، ماريو خيلا، لوكا بيليغريني.

خط الوسط: ماتيو جندوزي، نيكولو روفيلا، دايتشي كامادا.

خط الهجوم: غوستاف ايساكسون، فالنتين كاستيلانوس، ماتيا زاكايني.

ويحتل فريق لاتسيو المركز التاسع برصيد 27 نقطة، بينما يقع فريق أودينيزى فى المركز الـ 16 برصيد 17 نقطة فى ترتيب الدورى لإيطالى لكرة القدم.