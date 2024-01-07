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الإثنين 08 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يشارك فى قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية

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شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى قدم التهنئة للبابا تواضروس الثانى، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وللشعب المصري.

وقال الرئيس السيسي إنه يحمل قدرا كبيرًا من المحبة والتقدير لقداسة البابا، وإن الرجال تظهر فى المواقف الصعبة.

وقدم البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للمشاركة بوفد للتهنئة فى العيد.
 

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وفد من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين العاصمة الإدارية