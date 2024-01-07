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الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حقيقة رحيل عبدالمنصف عن جهاز الزمالك

عبدالمنصف مدرب حراس
عبدالمنصف مدرب حراس الزمالك
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تحدث مصدر بنادي الزمالك، عن موقف النادي من رحيل محمد عبدالمنصف مدرب حراس الفريق وذلك في ظل تعرضه لانتقادات كبيرة من قبل الجماهير، نظرا لتراجع مستوى حراس الزمالك في الفترة الماضية . 

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن عبدالمنصف مستمر في منصبه مدربا لحراس الزمالك حتي الآن، ولم يصدر قرار بإقالته، وأنه تواجد في مران اليوم الأحد، وقاد تدريب الحراس بشكل طبيعي .

يذكر أن قائمة منتخب مصر التي ستشارك في بطولة كأس أمم أفريقيا بعد أيام قليلة، يتواجد من ضمنها الحارس محمد صبحي من الزمالك، ولا يشارك أساسيا مع الفريق، حيث اعتمد الجهاز الفني في جميع مباريات الزمالك الأخيرة بالكونفيدرالية الأفريقية وكأس مصر والدوري على الحارس محمد عواد .

الزمالك محمد عبدالمنصف محمد عواد أيمن مصطفى