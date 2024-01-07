حقيقة رحيل عبدالمنصف عن جهاز الزمالك

تحدث مصدر بنادي الزمالك، عن موقف النادي من رحيل محمد عبدالمنصف مدرب حراس الفريق وذلك في ظل تعرضه لانتقادات كبيرة من قبل الجماهير، نظرا لتراجع مستوى حراس الزمالك في الفترة الماضية .

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن عبدالمنصف مستمر في منصبه مدربا لحراس الزمالك حتي الآن، ولم يصدر قرار بإقالته، وأنه تواجد في مران اليوم الأحد، وقاد تدريب الحراس بشكل طبيعي .

يذكر أن قائمة منتخب مصر التي ستشارك في بطولة كأس أمم أفريقيا بعد أيام قليلة، يتواجد من ضمنها الحارس محمد صبحي من الزمالك، ولا يشارك أساسيا مع الفريق، حيث اعتمد الجهاز الفني في جميع مباريات الزمالك الأخيرة بالكونفيدرالية الأفريقية وكأس مصر والدوري على الحارس محمد عواد .