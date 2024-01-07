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الإثنين 08 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إدارة الزمالك تحدد مصير عبدالله جمعة مع الفريق خلال أيام

عبدالله جمعة لاعب
عبدالله جمعة لاعب الزمالك
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تدرس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب خلال، الأيام القليلة الجارية بشهر يناير، بيع عبدالله جمعة ظهير أيسر الفريق، وذلك بسبب إصاباته المتكررة وغيابه عن المشاركة في المباريات لفترات طويلة على مدار الموسم.

وتعلن إدارة الزمالك موقف عبدالله جمعة النهائي مع الفريق، بعد جلسة مع المدرب خلال الأيام المقبلة.

وخاض عبدالله جمعة لاعب الزمالك، اليوم الأحد، تدريبات تأهيلية من أجل تجهيزه للمباريات بشكل جيد فنيا وبدنيا. 

ويعتمد الجهاز الفني للزمالك على أحمد فتوح كظهير أيسر أساسي نظرا لخبراته ولعبه مع المنتخب الأول، ثم يأتي عبدالشافي من عناصر الخبرة ايضا في المرتبة الثانية، واللاعب الشاب حاتم سكر ثالثا، فيما يأتي عبدالله جمعة في المرتبة الأخيرة للاعبين في هذا المركز.

الزمالك عبدالله جمعه حسين لبيب أيمن مصطفى