كأس أمم أفريقيا.. الجزائر يطمح للتتويج باللقب الثالث

يستعد منتخب الجزائر لخوض مبارياته ببطولة كأس الأمم الأفريقية بعد أيام قليلة، التي ستقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل .

ويطمح المتخب الجزائري للتتويج بلقبه الثالث التاريخي، حيث سبق أن توج بلقب كأس الأمم الأفريقية مرتين في تاريخه وذلك أعوام، 1990، و2019 .

فيما حصد المركز الثاني مرة في نسخة 1980، والمركز الثالث مرتين أعوام، 1984، و1988 .

ويقع المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة التي تضم معه منتخبات، أنجولا، بوركينا فاسو، موريتانيا .

ويخوض المنتخب الجزائري مباراته الأولي أمام أنجولا يوم 15 يناير، ثم بوركينا فاسو يوم 20 يناير، ويختتم مبارياته بالمجموعة الرابعة امام موريتانيا يوم 23 يناير .