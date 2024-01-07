البابا تواضروس الثاني يستقبل نقيب أشراف الحجاز الشريف للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشريف أنس الكتبي، نقيب أشراف الحجاز، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وقال نقيب أشراف الحجاز، إن هذه المناسبات تتمثل في رسالة الحب والتسامح والإنسانية بين أصحاب الأديان السماوية، ونهنئ أخواتنا الأقباط في مصر وغيرها من بلاد العالم بعيد الميلاد المجيد، موضحًا أن هذه التهنئة رسالة إنسانية نقدمها ونؤكد فيها أن احترامنا لبعضنا البعض وتسامحنا ومشاركة بعضنا البعض للأفراح والمناسبات الاجتماعية فضيلة أوصت بها كل الرسائل السماوية.

وأوضح أن مصر أرض الأديان السماوية؛ لذلك حرسها الله وجعلها بلاد سلام وأمان بعبارات واضحة في كل الكتب السماوية، وهي ملاذ للكل، وضرب مثالًا واقعيًا عبر القرون والتشابه الكبير بين قصة رحلة العائلة المقدسة ومسيرة أهل البيت ودخولهم إلى مصر، حيث أنهم وجدوا فيها الأمان والاطمئنان.

من جانبه رحب البابا البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالشريف أنس الكتبي، نقيب أشراف الحجاز، مؤكدًا أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان تحت راية التسامح واللُحمة الإنسانية والنسيج الوطني على أرضها المباركة.

الجدير بالذكر استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم اللذين قدما التهنئة لقداسته بعيد الميلاد المجيد.

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