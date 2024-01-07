مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة 3 أخرين فى تفجير عبوة ناسفة بجنين

قالت ولاء السلامين مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ 40 سيارة جيب عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة ومخيم جنين في منتصف الليل ورافقتها جرافات لتجريف البنية التحتية.

وأضافت "السلامين"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "اشتبكت المقاومة الفلسطينية مع قوات الاحتلال التي نفذت هذا الاقتحام الواسع لمدينة جنين ومخيمها وبعد ذلك استهدف المقاومون بالعبوات الناسفة محلية الصنع الآليات العسكرية التي اقتحمت المدينة والمخيم".

وتابعت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية": "انفجر عدد من العبوات الناسفة في الآليات العسكرية ما أدى إلى إصابة 4 مجندين من قوات حرس الحدود الإسرائيلية وتم الإعلان عن مقتل مجندة وأصابة 3 آخرين بهذه العبوات الناسفة محلية الصنع".

وأكدت: "لإنقاذ المصابين من جنود الاحتلال، قامت قوات الاحتلال بتحليق طيران من نوع الأباتشي وطائرة مسيرة استهدفت مجموعة من المواطنين ما أسفر عن استشهاد 7 مواطنين".

