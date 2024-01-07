وكيل الصحفيين يطالب بإجلاء وائل الدحدوح من غزة ومنحه "استراحة محارب"

طالب هشام يونس وكيل أول نقابة الصحفيين المصريين بمنح وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة في غزة "استراحة محارب" وذلك بعد استشهاد ابنه الصحفي حمزة مع زميله مصطفى ثريا إثر استهداف سيارتهما من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال يونس علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".. كفى جراحًا في قلب وائل الدحدوح..

- سيكون وائل نفسه هو التالي في قائمة شهداء الصحافة الفلسطينية طالما استمر العدوان والعربدة الصهيونية في قطاع غزة.

وأضاف يونس: " أطالب #قناة_الجزيرة بإجلاء وائل الدحدوح مراسل الجزيرة من غزة ونقله للعمل في أي موقع وبمنحه استراحة محارب للعلاج فهو مصاب في يده ويحتاج لجراحة في أوتار الكف إضافة لأمراض مزمنة لم يعد لها علاج في غزة.

وتابع : “لايجب الانتظار أكثر من ذلك.. سيكون وائل الدحدوح الهدف التالي بعد أن أصبح أيقونة في الصبر والثبات والصمود.. والحفاظ على رمزيته أمر لن يُرضي إسرائيل”.

واختتم وكيل أول نقابة الصحفيين : “ أكرر المطالبة بإجلاء وائل الدحدوح ومن بقى من أسرته الممتحنة والمصابة وبفعل شيء حقيقي لوقف الحرب إنقاذًا لآلاف الأرواح من الأبرياء في غزة ألا قد بلغت.. اللهم فاشهد”.



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