الدورى الإيطالى.. لوكا يقود أودينيزى لمواجهة لاتسيو

أعلن غابرييل تشيوفي المدير الفنى لفريق أودينيزى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره لاتسيو، وذلك بعد قليل على ملعب "داتشيا ارينا"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق أودينيزى كالتالى:

حراسة المرمى: مادوكا اوكوي.

خط الدفاع: جواو فيريرا، نوهان بيريز، ثوماس كريستينسين.

خط الوسط: فيستي يبوسيلي، ساندي لوفريتش، والاس سوزا، مارتين بايرو، أدم ماسينا، روبرتو بيرييرا.

خط الهجوم: لورينزو لوكا.

ويحتل فريق لاتسيو المركز التاسع برصيد 27 نقطة، بينما يقع فريق أودينيزى فى المركز الـ 16 برصيد 17 نقطة.

