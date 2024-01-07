رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الأردني: مناورة الإسرائيليين بفصل غزة عن الضفة أمر خطير

قال فراس العجارمة رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني، إنّ زيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن للمنطقة تأتي في ظل التداعيات الأخيرة والتخوف الأمريكي من اتساع نطاق الأعمال العسكرية، وبخاصة في ظل سخونة الجبهة في جنوب لبنان والأوضاع في البحر الأحمر، محذرا من مناورة الإسرائيليين بفصل غزة عن الضفة الغربية، إذ إن هذا العمل خطير لأنهما امتداد لدولة واحدة.

وأضاف العجارمة، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد ، أن هذه الزيارة تستهدف تطويق هذين الملفين ولعدم اتساع منطقة الصراع، واستغل ملك الأردن ووزير الخارجية الأردني هذه الزيارة للدعوة إلى وقف التداعيات الكارثية إذا ما استمر هذا العدوان، وأن هذا التوسع في المنطقة سيحصل إذا لم توقف هذه الحرب الظالمة على أهالي قطاع غزة.

وتابع رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني، أن ملك الأردن أكد على ضرورة وضع حد للأزمة الإنسانية المأساوية في القطاع، وأن المنطقة لن تنعم بالاستقرار ما لم تحل القضية الفلسطينية حلا نهائيا، كما شدد على رفض التهجير وضرورة تمكين أهل غزة من العودة إلى بيوتهم.

