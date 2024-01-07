انفراجة في إيقاف قيد الزمالك وانتهاء الأزمة خلال أيام

شهدت الفترة الأخيرة انفراجة كبيرة في ملف أزمة إيقاف قيد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بعد مجهودات كبيرة من جانب مجلس إداة النادي الأبيض، برئاسة حسين لبيب، في الفترة الأخيرة لإنهاء الأزمة.

وأكد عمرو الأدهم، عضو مجلس إداة نادي الزمالك، أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وخلال أيام سيتم الإعلان عن انتهاء الأزمة بشكل رسمي.

وكتب عمرو أدهم، عبر حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، مؤخرا: «بالفعل جرى سداد جزء من مستحقات حق رعاية إبراهيما نداي لصالح فريقه السابق، وادي دجلة كحق رعاية».

وأضاف: «الآن نعمل على سداد حق رعاية سامسون، كما جرى سداد جزء من المستحقات وجدولة جزء آخر، من خلال تفاوض مباشر سهل، يعكس التقدير من مساعدي فيريرا لقيمة نادي الزمالك، وهناك مفاوضات مع سبورتنج وأتشيمبونج وكاراكاس، تسير بطريقة إيجابية».

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.