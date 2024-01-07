الدورى الإيطالى.. سانابريا وزاباتا يقودان تورينو لمواجهة نابولى

أعلن ايفان يوريتش المدير الفنى لفريق تورينو، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نابولى، وذلك بعد قليل على ملعب "أولمبيكو دي تورينو"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق تورينو كالتالى:

حراسة المرمى: فانيا ميلنكوفيتش سافيتش.

خط الدفاع: كوفي جيجي، أليساندرو بونجيورنو، ريكاردو رودريجيز.

خط الوسط: راوول بيلانوفا، صامويل ريتشي، إيفان إليتش، فالينتينو لازارو، نيكولا فلاسيتش.

خط الهجوم: أنتونيو سانابريا، دوفان زاباتا.

ويحتل فريق نابولى المركز الثامن برصيد 28 نقطة، بينما يقع فريق تورينو فى المركز الـ 11 برصيد 24 نقطة.

