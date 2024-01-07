محافظ أسوان يتفقد الفرق الطبية من العيادات المتنقلة والإسعاف

حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء جولته على الكنائس لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد ، بمختلف طوائفهم على تفقد الفرق الطبية من العيادات المتنقلة والإسعاف للأطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين ، رافقه خلالها الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمه إبراهيم السكرتير العام ، والدكتورة حنان أنور مدير عام الصحة .

وأشاد محافظ أسوان بجهود مديرية الصحة والتي تأتى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، فيما أكد اللواء أشرف عطية على أهمية إنتشار فرق الإنتشار السريع لسيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة حول الكنائس بمختلف مدن ومراكز المحافظة ، وذلك فى إطار التأمين الطبى للكنائس والمواطنين المترددين عليها .

من جانبه أوضح الدكتورة حنان أنور بأنه تم التنسيق مع مرفق الإسعاف ، والإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لها لتجهيز سيارات للتأمين الطبى للكنائس ، وتعزيزها بأطباء فى مختلف التخصصات الطبية ، وأيضاً أطقم من الصيادلة ، والتمريض ، كما تم الإمداد بأدوية ومستلزمات طبية للإسعافات الأولية .

وأشارت إلى أنه تم الدفع بالعيادات المتنقلة تابعة للقوافل العلاجية بجوار الكنائس الكبرى بالمحافظة ، وتقوم الفرق الطبية أيضاً بإجراء الفحوصات للسكر والضغط ، بجانب التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس الكورونا .

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