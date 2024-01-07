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الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يتفقد الفرق الطبية من العيادات المتنقلة والإسعاف

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد الفرق الطبية من العيادات المتنقلة
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حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء جولته  على الكنائس لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد ، بمختلف طوائفهم على تفقد الفرق الطبية من العيادات المتنقلة والإسعاف للأطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين ، رافقه خلالها الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمه إبراهيم السكرتير العام ، والدكتورة حنان أنور مدير عام الصحة .

وأشاد محافظ أسوان بجهود مديرية الصحة والتي تأتى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، فيما أكد اللواء أشرف عطية على أهمية إنتشار فرق الإنتشار السريع لسيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة حول الكنائس بمختلف مدن ومراكز المحافظة ، وذلك فى إطار التأمين الطبى للكنائس والمواطنين المترددين عليها .

من جانبه أوضح الدكتورة حنان أنور بأنه تم التنسيق مع مرفق الإسعاف ، والإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لها لتجهيز سيارات للتأمين الطبى للكنائس ، وتعزيزها بأطباء فى مختلف التخصصات الطبية ، وأيضاً أطقم من الصيادلة ، والتمريض ، كما تم الإمداد بأدوية ومستلزمات طبية للإسعافات الأولية .

وأشارت  إلى أنه تم الدفع بالعيادات المتنقلة تابعة للقوافل العلاجية بجوار الكنائس الكبرى بالمحافظة ، وتقوم الفرق الطبية أيضاً بإجراء الفحوصات للسكر والضغط ، بجانب التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس الكورونا .

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الفرق الطبية العيادات المتنقلة أخبار محافظة أسوان