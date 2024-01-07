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الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الجيش السوداني يقصف مواقع الدعم السريع في الخرطوم

الجيش السوداني
الجيش السوداني
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قال عثمان الجندي، مراسل القاهرة الإخبارية من أم درمان، إن الجيش السوداني قصف أهداف ومواقع ميليشيا الدعم السريع بمدينة بحري في الخرطوم.

وأضاف الجندي، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن هناك مدافع توجد بهذه المنطقة تابعة للدعم السريع، مشيرًا إلى أن المعارك البرية مشتعلة بمنطقة المهندسين التي تقع جنوب أم درمان.


ونوه مراسل القاهرة الإخبارية من أم درمان، بأن الجيش تمكن بالتعاون مع الأصدقاء الدوليين فى ضربة جوية من قتل 26 عنصرا من المليشيات الإرهابية، بينهم قائد ميدانى فى منطقة "جيح جيح" الواقعة جنوب محافظة وسط البلاد.
 

 

أم درمان ميليشيا الدعم السريع المليشيات الإرهابية منطقة المهندسين