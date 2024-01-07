الجيش السوداني يقصف مواقع الدعم السريع في الخرطوم

قال عثمان الجندي، مراسل القاهرة الإخبارية من أم درمان، إن الجيش السوداني قصف أهداف ومواقع ميليشيا الدعم السريع بمدينة بحري في الخرطوم.

وأضاف الجندي، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن هناك مدافع توجد بهذه المنطقة تابعة للدعم السريع، مشيرًا إلى أن المعارك البرية مشتعلة بمنطقة المهندسين التي تقع جنوب أم درمان.



ونوه مراسل القاهرة الإخبارية من أم درمان، بأن الجيش تمكن بالتعاون مع الأصدقاء الدوليين فى ضربة جوية من قتل 26 عنصرا من المليشيات الإرهابية، بينهم قائد ميدانى فى منطقة "جيح جيح" الواقعة جنوب محافظة وسط البلاد.

