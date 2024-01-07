الدوري الإيطالي.. تشكيل هجومي لنابولى في مواجهة تورينو

أعلن والتر ماتزاري المدير الفنى لفريق نابولى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره تورينو، وذلك بعد قليل على ملعب "أولمبيكو دي تورينو"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق نابولى كالتالى:

حراسة المرمى: بييرلويجي جوليني.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، أمير رحماني، خوان خيسوس، ماريو روي.

خط الوسط: جان كاجوست، ستانيسلاف لوبتكا، بيوتر زيلينسكي.

خط الهجوم: ماتيو بوليتانو، جياكومو راسبادوري، خفيشا كفاراتسخيليا.

ويحتل فريق نابولى المركز الثامن برصيد 28 نقطة، بينما يقع فريق تورينو فى المركز الـ 11 برصيد 24 نقطة من ترتيب الدورى الإيطالى.

