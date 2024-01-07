العاهل البحريني يؤكد التطلع لتعزيز التعاون الدفاعي والعسكري مع باكستان

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة تطلع بلاده لتعزيز التعاون الثنائي مع باكستان في المجال الدفاعي والعسكري بما يعود بالخير والنفع على البلدين.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم /الأحد/ لقائد الجيش الباكستاني الفريق أول ركن سيد عاصم منير، الذي يزور البحرين حاليا، لحضور الحفل الختامي لتمرين مكافحة الإرهاب الذي تنظمه وحدة العمليات الخاصة بالحرس الوطني البحريني، حيث أشار الملك حمد إلى أن مثل هذه الزيارات تعكس الحرص المتبادل على تعزيز التنسيق الثنائي بما يخدم الأهداف والتطلعات المشتركة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأعرب الملك حمد عن اعتزاز البحرين بعلاقات الصداقة التاريخية التي تربطها بباكستان وما تشهده من تقدم متواصل في كافة الميادين، مشيدا بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه التعاون المشترك في الجوانب الدفاعية والعسكرية، منوها بالمواقف المشرفة التي تقفها دائما باكستان ودورها الهام في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أعرب قائد الجيش الباكستاني عن تقديره لجهود العاهل البحريني في دعم وتنمية العلاقات البحرينية الباكستانية ولاسيما في الجانب الدفاعي والعسكري، مؤكدا السعي المستمر لترسيخ دعائم التعاون مع المملكة بما يخدم مصالح البلدين ويلبي تطلعات شعبيهما.

ومنح الملك حمد الفريق أول ركن سيد، وسام البحرين من الدرجة الأولى، تقديرا لجهوده في تعزيز أوجه التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين.