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الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط مالك مؤسسة لتجارة الحديد هارب من 39 سنة حبس بالمنيرة الغربية

ارشيفية
ارشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على “ مالك مؤسسة لتجارة الحديد” مطلوب لتنفيذ أحكام قضائية ضده، حال تواجده بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.

كانت قد وردت معلومات إلي قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة مفادها تواجد “ مالك مؤسسة لتجارة الحديد”  محكوم عليه بالحبس (39 سنة وكفالات مالية فـى 32 قضية (إيصال أمانة - تبديد - شيك - ضرب - سرقة تيار كهربائى)، بدائرة القسم.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الاجراءات، أمكن ضبط المتهم، وبمواجهة الأحكام الصادرة ضده، أقر بصحتها، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.

المنيرة الغربية ط مالك مؤسسة لتجارة الحديد هارب من 39 سنة حبس