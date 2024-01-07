سقوط مالك مؤسسة لتجارة الحديد هارب من 39 سنة حبس بالمنيرة الغربية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على “ مالك مؤسسة لتجارة الحديد” مطلوب لتنفيذ أحكام قضائية ضده، حال تواجده بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.

كانت قد وردت معلومات إلي قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة مفادها تواجد “ مالك مؤسسة لتجارة الحديد” محكوم عليه بالحبس (39 سنة وكفالات مالية فـى 32 قضية (إيصال أمانة - تبديد - شيك - ضرب - سرقة تيار كهربائى)، بدائرة القسم.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الاجراءات، أمكن ضبط المتهم، وبمواجهة الأحكام الصادرة ضده، أقر بصحتها، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.