حمزة المثلوثي يواصل برنامجه التأهيلي في الزمالك

أدى حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على هامش مران اليوم الأحد، بسبب معاناته من إجهاد في عضلة السمانة.

وواصل المثلوثي مجموعة من التدريبات التأهيلية داخل ملعب النادي وصالة الجيمانيزيوم بمقر الزمالك ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع له.

وفي نفس الوقت خاض عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة بشكل منفرد تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال ضمن البرنامج الموضوع لتجهيزه بالشكل المناسب للفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم .