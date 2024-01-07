صحة غزة: ارتفاع شهداء القصف الإسرائيلي إلى 22835 قتيلا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الأحد ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 22835 شهيدا، والجرحى إلى 58416 منذ الـ7 من أكتوبر.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة: "القوات الإسرائيلية ارتكبت 12 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 113 شهيد و250 جريحا خلال الـ24 ساعة الماضية".

واستشهد اليوم الأحد الصحفيان حمزة وائل الدحدوح، ومصطفى ثريا بقصف استهدف سيارتهما في مدينة رفح جنوب قطاع غزة

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 109 منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ93 حيث تستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية.