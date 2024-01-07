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الإثنين 08 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أحمد السقا يهدى "همام" الخيل الخاص به أبيات شعر

أحمد السقا والخيل
أحمد السقا والخيل همام
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 نشر الفنان أحمد السقا على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة له مع الخيل الخاص به، وذلك ليشارك بها جمهوره.

وعلق على الصورة "وما الخيل الا كالصديق، وإن كثرت فى عين من لا يجرب
إذا لم تشاهدها غير حسن شياتها، وأعضائها فالحسن عنك مغيب، 
أنا وصديقى الوفى همام، ربنا يديم عليكم الصحبة الحلوة".

ويستعد الفنان أحمد السقا لعرض مسلسل "جولة أخيرة"، والمنتظر بدأ العرض خلال الأيام المقبلة، ويدور فى إطار تشويقى أكشن، وسط مجموعة كبيرة من النجوم.

المسلسل بطولة أحمد السقا، أشرف عبد الباقى، أسماء أبو اليزيد، حنان مطاوع، رشدى الشامى، حنان سليمان، صفاء الطوخى، سحر رامى، والإخراج مريم أحمدى.

يذكر أن الفنان أحمد السقا شارك فى السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "حرب"، بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبدالغنى، إنجى المقدم، إيناس كامل، والإخراج أحمد نادر جلال.

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