جرح جديد للدحدوح وتحركات دولية لإنهاء الأزمة.. تفاصيل آخر 24 ساعة من العدوان على غزة

يستمر الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب المجازر في قطاع غزة، وذلك منذ 7 أكتوبر الماضي حتى يومنا هذا، وسط حالة من الانقسام الداخلي بين حكومة نتنياهو وقيادات الجيش.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة شهداء القطاع جراء العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 22 ألفا و835 شهيدا.

وقالت الصحة في قطاع غزة إن عدد الإصابات قد وصل إلى 58416 منذ 7 أكتوبر.

فيما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة عبوين قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وقالت الوزارة إن الشاب يدعى أحمد محارب ويبلغ من العمر 28 عاما، ليرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ صباح اليوم إلى 8.

و استشهد الصحفي حمزة نجل وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

و قد استهدف الاحتلال الاسرائيلى سابقا عددا من أفراد عائلة الدحدوح بمن فيهم زوجته وابنه وابنته وحفيدته- في منزل نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط القطاع، مما أدى لاستشهادهم.

و فى وقت لاحق أصيب وائل الدحدوح بشظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية في ذراعه.

كما كشف المرصد الأورومتوسطي عن ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات ممنهجة ومعاملة قاسية وغير إنسانية للفلسطينيين الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وبحسب بيان الأورومتوسطي، فإن الشهادات التي تلقاها تفيد بأن معظم "عمليات التعذيب القاسية" تبدأ من لحظة اعتقال الأفراد من داخل منازلهم أو مراكز اللجوء، حيث يبدأ الجنود الإسرائيليون "بضربهم وإجبارهم على التعري الكامل إلا من اللباس الداخلي السفلي، قبل إجبارهم على الجلوس في الشارع على ركبهم لساعات، وسط شتائم وإهانات حاطة بالكرامة".

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها دمرت ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

فيما نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي صورة قال إنها لقائد كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، وتمت مشاركة الصورة على نطاق.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، إنه من المتوقع أن يبدأ الجيش الإسرائيلي تحقيقا عملياتيا للتعلم من "إخفاقاته" وتطبيق تلك الدروس على التحديات الأمنية المستقبلية، دون أن يحدد طبيعة عملية التحقيق.

وأضاف المتحدث أنه سيتم إجراء تحقيق داخلي ضمن التسلسل القيادي، وسيتم إجراء تحقيق آخر بجانبه من قبل كبار المسؤولين السابقين "للتفكير خارجيًا في العمليات وصنع القرار".

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب في قطاع غزة لا يجب أن تتوقف قبل تحقيق أهدافها. وأضاف نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي يحارب من أجل استعادة الأمن في شمال القطاع وجنوبه.

كما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعربوا عن قلقهم من احتمال أن يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشن حربا على حزب الله في لبنان في مسعى منه لدعم موقفه السياسي داخل البلاد.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم القول إن أوفدت مبعوثين إلى إسرائيل لمنع توسيع نطاق الحرب في غزة.

وبحسب الصحيفة فإن هناك توترا بين الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب التقارير عن شن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 34 هجوما على مواقع تابعة للجيش اللبناني.

وعن اللقاءات الدولية، توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن إلى القاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لبحث التطورات في غزة والمبادرة المصرية لإنهاء الأزمة.

ومن ناحية أخرى، حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من"التداعيات الكارثية" التي تترتب على استمرار الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وحسبما ورد في بيان نشره الديوان الملكي الهاشمي فقد أكد الملك أيضا للوزير الأمريكي على وجود حاجة ملحة كي تستخدم واشنطن نفوذها وأن تمارس الضغط الكافي على إسرائيل من أجل حتمية التوصل لوقف فورى وشامل لإطلاق النار بغزة وإنجاز تلك المهمة التي هي الأقدر عليها.