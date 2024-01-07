ads
الإثنين 08 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يوسف أوباما يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية

يوسف إبراهيم أوباما
يوسف إبراهيم أوباما
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت ظهر اليوم الأحد على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة. 

جاء ذلك بعد انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي خضع له في الفترة الماضية، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بسبب معاناته من الإجهاد.

واطمأن الجهاز الطبي للزمالك  على "أوباما" خلال المران، وبعدها شارك اللاعب بشكل طبيعي في الحصة التأهيلية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم .

يوسف إبراهيم أوباما الزمالك نادي الزمالك