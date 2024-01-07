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الإثنين 08 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جهاز الزمالك يخفف الحمل البدني على اللاعبين في مران اليوم

مران الزمالك
مران الزمالك
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة خلال  المران الذي أقيم ظهر اليوم الأحد على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة.

وتم التركيز خلال هذه الفقرة على جوانب تأهيلية خاصة بالعضلات وتقويتها من خلال أداء تدريبات باستخدام الأدوات المخصصة، بالإضافة إلى فقرة تدريبات بالكرة.

وقام الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بتخفيف الحمل البدني للاعبين خلال هذه الفقرة في ظل ارتباط الزمالك بخوض مباراة ودية غدا أمام كسكادا.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم .

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