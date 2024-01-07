حي الجمرك بالإسكندرية يرفع كفاءة الكهرباء والطرق

قام حي الجمرك بالإسكندرية اليوم الأحد، برفع كفاءة الكهرباء والطرق في نطاق الحي، وذلك وفقاً لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأضاف بيان الحي أن إدارة الكهرباء بالحي قامت بصيانة ٦ كشافات مطفأة وإنارتهم بشارع الجمرك القديم، وحارة موافي ، الفراهدة مع ابن العربي ، وطريق الكورنيش، وتم إنارة الجزء المطفأ بشارع علي بك الكبير، وبناءً على تعليمات المهندسة نهى خليفه رئيس حي الجمرك بسرعة الإستجابة لشكاوي المواطنين ورفع كفاءة الكهرباء.

وأشار إلى أنه تم تغيير ٧ كشافات ليد بدلا من كشافات محروقه بشارع الكيال ، والغزالي ، صالحه الحكيم والجمرك القديم ، بحري بك، وذلك ونظرا لكثرة الأعطال بالشكافات بشارع الحجارى وتلبيةً لشكاوي المواطنين من ضعف مستوى الإنارة بالشارع فتم معاينة الشارع، وتم البدء في تغيير الكشافات بشارع الحجارى لكشافات ليد ١٥٠ وات لتحسين مستوى الإضاءة واستكمالا للعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء وتم إنارة الشارع والتأكد من سلامة الشبكة وعزلها وتأمينها.

في سياق متصل، كلف اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية بتكثيف الجهود لرفع كفاءة الطرق بنطاق الأحياء لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية.

وأضاف البيان الصادر عن الحي أنه جاري إعادة الشيء لأصله بكشط شارع الجزائر ، كما تم تركيب البلاط بشارع القائد جوهر وذلك عقب الإنتهاء من مشروعات الكهرباء، وبناءً على تعليمات المهندسة نهى خليفه رئيس حي الجمرك.

وأشار إلى أنه تم ترميم الحفر بشارع باب الكراسته مع الباب الأخضر، وخلف الجندي المجهول ، وشارع البيضاوي، وذلك بتنسيق مدير إدارة الطرق بالحي مع مديرية الطرق، وجاء ذلك في إطار الإهتمام بالمظهرالجمالي والحضاري لشوارع عروس البحر المتوسط.