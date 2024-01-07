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الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سيرين محمد تحصد بطولة بريطانيا المفتوحة لناشئي الإسكواش تحت 11 عاما

اسكواش
اسكواش
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توجت المصرية سيرين محمد، بلقب بطولة بريطانيا المفتوحة لناشئي الاسكواش 2024، منافسات البنات تحت 11 سنة بالفوز فى النهائى المصرى الخالص، على زميلتها فيروز الصياد بنتيجة 3-1.
وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:
11- 6 ، 4 -11 ، 11- 3 ، 11- 8 .
و استغرقت تلك المباراة 24 دقيقة .
وهيمنت البعثة المصرية فى تلك الفئة العمرية على المراكز الأولى فيها، بعدما حصدت سيرين اللقب والمركز الأول، وفيروز المركز الثانى، عاليا علاء المركز الرابع، لمى سلامة المركز الخامس، ليلى محسن المركز السادس، نادين صادق المركز السابع.

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