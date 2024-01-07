تستعد 6 ملاعب في مدن مختلفة بكوت ديفوار لاحتضان منافسات كأس أمم أفريقيا التي ستقام في الفترة من 13 يناير الجاري حتي 11 فبراير المقبل، وللمرة الثانية على التوالي بعد النسخة السابقة التي أقيمت في الكاميرون عام 2021، سيشارك في "كان 2023" 24 منتخبا موزعين على 6 مجموعات.

وتضم كل مجموعة 4 فرق، ومع نهاية الدور الأول تتأهل المنتخبات الحاصلة على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، وتلحق بها أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث، ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن الملاعب التي تستضيف البطولة

6 ملاعب تستضيف كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار

= شيدت كوت ديفوار طرقا و4 ملاعب رياضية جديدة لكأس الأمم الأفريقية

= تقام البطولة في عدة مدن عاجية في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير

= تلعب المباريات على 6 ملاعب، بينها اثنان في العاصمة أبيدجان

= ملعب الحسن واتارا يسع 60 ألف متفرج ويحتضن المباراة الافتتاحية ومباريات المجموعة الأولى والمباراة النهائية.

= ملعب فيليكس أوفوي بوانيي يسع 33 ألف متفرج ويستضيف مباريات المجموعة الثانية ومباراة بالمجموعة الأولى.

= ملعب تشارلس كونان باني يسع 20 ألف متفرج ويحتضن مواجهات المجموعة الثالثة و مباراة بالمجموعة الرابعة.

= ملعب السلام يسع 40 ألف متفرج ويستضيف مباريات المجموعة الرابعة.

= ملعب أمادو جون كوليبالي يسع 20 ألف متفرج ويحتضن مباريات المجموعة الخامسة ومباراة بالمجموعة السادسة.

= ملعب لوران بوكو يسع 20 ألف متفرج ويستضيف مباريات المجموعة السادسة ومباراة بالمجموعة الخامسة.

يخوض منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، البروفة الأخيرة قبل انطلاق مشواره في كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار، بمواجهة تنزانيا وديًا مساء اليوم الأحد.



ويسعى فيتوريا للاستفادة من مباراة تنزانيا قبل الاختبار الحقيقي بأمم إفريقيا، حيث من المقرر أن يغادر الفراعنة إلى كوت ديفوار على متن طائرة خاصة يوم الثلاثاء 9 يناير الجاري.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية 2023، رفقة منتخبات غانا، موزمبيق والرأس الأخضر، في البطولة المقرر اقامتها بالفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل.

ملعب مباراة مصر وتنزانيا الودية

يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة مصر وتنزانيا الودية، وذلك بعد إنتهاء الإصلاحات الفترة الأخيرة.

موعد مباراة مصر وتنزانيا الودية قبل أمم إفريقيا

تنطلق صافرة مباراة مصر وتنزانيا الودية، في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة .