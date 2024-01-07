محمد القس يشارك في "بـ 100 راجل"

كشف الفنان محمد القس عن انضمامه إلى أبطال مسلسل "بـ ١٠٠ راجل" بطولة سمية الخشاب، وسما إبراهيم، ومحمود عبد المغني، وعدد من النجوم، والعمل من تأليف محمود حمدان، إنتاج ممدوح شاهين، وإخراج إبرام نشأت، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني، وقام القس بتغيير شكله لدرجة أنه يصعب التعرف عليه من الوهلة الأولى، رافضًا إعطاء أي تفاصيل عن دوره الجديد، مؤكدًا أنه يسعى دائمًا للتغيير.

وعلى الجانب الآخر ما زال الفنان محمد القس يعمل في صمت حيث يشارك في 3 أعمال فنية، حيث انتهى مؤخرًا من تصوير مسلسل "الذنب" مع النجم هاني سلامة ويُعد هذا العمل التعاون الأول لهما، ومن المقرر عرضه قريبًا على إحدى المنصات، كما انتهى أيضًا من تصوير مسلسل "عندما يعشق الرجال"، ولم يذكر أي تفاصيل عنه سوى أنه مسلسل لإحدى المنصات الرقمية، على جانب آخر، شارك محمد القس في العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحًا كبيرًا، من بينها مسلسل "تلت التلاتة" بطولة النجمة غادة عبد الرازق، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي وضم العديد من الفنانين، أبرزهم ليلى أحمد زاهر، صلاح عبد الله، مصطفى درويش ومي سليم، تأليف هبة الحسيني، ومن إخراج حسن صالح، يذكر أن محمد القس حظى بشهرة واسعة في مصر بسبب دوره في مسلسل "موضوع عائلي".