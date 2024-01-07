سي إن إن: بايدن لم يكن على علم لأيام بدخول وزير الدفاع إلى المستشفى

أفاد مصدر مطلع لقناة (سي إن إن) الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يكن على علم لأيام بدخول وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن المستشفى.

وأضاف المصدر (لسي إن إن) أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، أطلع بايدن بشأن الأمر بعد أن علم سوليفان بدخول أوستن المستشفى بعد ظهر الخميس.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى مكالمة هاتفية مساء أمس السبت مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وصفها بأنها "محادثة ودية"، مضيفا أن الرئيس بايدن لديه ثقة كاملة في وزير الدفاع أوستن ويتطلع إلى عودته إلى البنتاجون.

ودخل أوستن منذ أول أيام العام الجديد إلى مركز "والتر ريد" العسكري الطبي قرب واشنطن، بسبب مضاعفات صحية بعد إجراء طبي، ولكن البنتاجون لم يكشف عن دخول أوستن المستشفى حتى مساء الجمعة الماضية.

من جهته، صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان - أمس السبت - بأنه يتعافي، ويتطلع إلى عودته إلى البنتاجون.

وأضاف في البيان " أتفهم الشواغل الإعلامية بشأن الشفافية واعترف بأنني كان من الممكن أن أفعل ما هو أفضل لضمان إعلام الجمهور بشكل مناسب.. وأنا ملتزم بالقيام بعمل أفضل."

وتابع " من المهم أن أقول: هذا كان إجرائي الطبي وأتحمل كامل المسؤولية عن قراراتي بشأن الإفصاح."

يأتي ذلك في وقت مهم تواجه فيه واشنطن تحديات أبرزها الحرب الروسية في أوكرانيا، والصراع في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحركة حماس ومخاوف متزايدة من اتساع رقعة الصراع إقليميا