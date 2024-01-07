هند صبري وسط الطبيعة فى أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة هند صبري على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو إنستجرام، أحدث ظهور لها من وسط الطبيعة والخضرة، وفى أيديها ظهرة اللوتس الكبيرة، لتشارك بها جمهورها.

وتفاعل الجمهور والمتابعين بشكل كبير على الصورة، وجاءت التعليقات "وحشتينا كتير يا فنانة" ، "كل سنه وانتى طيبه وسنه خير عليكى" ، "تنفع بوستر فيلم" ، "عايزين نشوف فيلم ليكى" ، "بنحب هند صبري وكل الوطن العربى".

تستعد الفنانة هند صبري بالتحضيرات للجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا"، والذى حقق نجاحاً كبيراً بعد عرض الجزء الأول منه، والتى تدور أحداثه حول علا التى تعانى المشكلات مع زوجها، حتى الإنفصال، ليظهر المسلسل تبعات رحلة ما بعد الإنفصال للمرأة، والبحث عن ذاتها ومحاولة التأقلم على الأوضاع الجديدة.

الجزء الاول بطولة هند صبرى، سوسن بدر، ندى موسى، هانى عادل، داليا شوقى، محمود الليثى، والإخراج هادى الباجورى.

يذكر أن آخر أعمال الفنانه هند صبري السينمائية فيلم "فضل ونعمه" بمشاركة الفنان ماجد الكدواني، وفيلم "كيرة والجن" بمشاركة النجوم أحمد عز وكريم عبد العزيز.