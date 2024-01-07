السبت المقبل.. معرض لأعمال مكرم الطويل في جاليري ضي

يستضيف جاليري ضي المهندسين برئاسة الناقد والفنان التشكيلي هشام قنديل، المعرض الشخصي الأول للفنان مكرم الطويل، وذلك يوم السبت المقبل ١٣ يناير الجاري، والمعرض سيستمر لمدة ثلاثة اسابيع .

وعن تجربة الفنان مكرم الطويل يقول الدكتورمصطفي الفقي أن الفنان مكرم الطويل تخرج من كليه الفنون الفنون الجميله بالقاهره عام 1967 من قسم الديكور وقد تزامل في نفس الدفعه ومن نفس الدفعه ومن اقسام مختلفه كل من الفنان احمد نوار وجمال المرجى و مأمون الشيخ و محمود همام و صابر محمود والفنان مكرم الطويل عمل طوال حياته في مجال الديكور بالتلفزيون المصرى وكأن له بصمه واضحه على جميع اعماله التي تمتاز بالوقار والابهار والتي أشاد بها الجميع ومن هذه الاعمال “فوازير رمضان” التي أدخلت السرور على الشعب المصرى وجميع البلدان العربيه ...وعلى سبيل المثال فوازير نيللى ، فطوطه،عم فؤاد، الخطبه ، عروستى كما كان له تأثيركبيراً في المسلسلات التلفزيونيه مثل مسلسل كوكى كاك ـ والطفل المعجزه

كما قام بعمل حفلات التلفزيون ومسرحياته مثل على الحطاب /الكنز/الخوخه المسحوره / وكذلك قام بحفلات عبدالحليم حافظ وعبدالعال وعيد الفلاح ومهرجان الطفوله كما حصل على الجائزه الذهبيه عن حلقات العقل يكسب / وحلقات الأمم المتحدة وازياء الشعوب

ـ وحصل ايضاً على جائزه التفرغ من من وزاره الثقافه

ومن اعماله التصويريه “ جداريه كبيره مدخل التلفزيون المصرى”

ويضيف دكتور مصطفي الفقي كانت المفاجاه بالنسبه لى حيث رأيت اعمال كثيره بداخل مرسم بمصر الجديده ذات أسلوب خاص ومعظمها معبراً تعبيراً خاصاً عن (النوبه) وما فيها من عادات وتقاليد بأداء فنى يمتاز بخبره طويله بكل مايملك من مقاومات فنيه وحسن الأداء

ويشيرالفقي أن الفنان حريص كل الحرص على اعماله ومقل في عرضها لحرصه الشديد عليها الا انها تستحق ان يراها اكبر عدد ممكن من المهتمين بالفن الأصيل المعبر عن البيئه المصريه بشكل مميز وباسلوب ينم على خبره وتمكن.