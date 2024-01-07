الإسعاف المصري ينقل 25 جريحا فلسطينيا اليوم من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

استقبلت السلطات المصرية اليوم الأحد، عبر معبر رفح البري 25 جريحًا فلسطينيا قادمين من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في مستشفيات شمال سيناء ومحافظات القناة والقاهرة وتجري سيارات الإسعاف المصرية نقل الجرحي والمصابين من معبر رفح البري بعد وصولهم من مستشفيات قطاع غزة إلى مختلف المستشفيات المصرية

واستقبل معبر رفح البري أمس 9 جرحي ومصابين فلسطينيين من مستشفيات قطاع غزة وتم نقلهم بسيارات الإسعاف المجهزة إلى مستشفيات العريش العام وهليوبلس ومبرة المعادي وبئر العبدوأبوخليفة والمجمع الطبي بالسويس.

واكد محافظ شمال سيناء أن المستشفيات المصرية استقبلت عدد 1001 جريح ومصاب فلسطيني من معبر رفح البري، منذ بداية الأحداث التي شهدتها غزة.

وأضاف المحافظ أن المحافظة وفرت مكان في حي السبيل في مدينة العريش لإقامة العالقين والمرافقين للفلسطينيين، حيث تم تخصيص 3 عمارات سكنيه مجهزة للإقامة بها، وتوفير وسيلة مواصلات لهم، بجانب تخصيص نادي اتحاد سيناء الرياضي كمكان للاستشفاء بعد الخروج من المستشفيات ، بطاقة 140 سرير منها 101 سرير مشغول.