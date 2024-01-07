بالأسماء.. الزمالك يدرس عددا من السير الذاتية لمدربين أجانب لتولي قيادة الفريق

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عددًا من السير الذاتية للمدربين الأجانب، تمهيدًا للاختيار الأفضل بينهم لتولي قيادة فريق الكرة الأول بالنادي، خلفًا للمدرب الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو.

ووضع مسؤولوا النادي الأبيض، بعض المواصفات التى يجب أن تتوافر فى المدير الفنى الجديد أهمها أن يكون صاحب سيرة ذاتية قوية وسبق له الحصول على بطولات، ويفضل أن يكون لديه خبرة سابقة بالمنطقة العربية.

ويعد الألمانى فرانكو فودا، مدرب منتخب النمسا السابق وزيورخ السويسري، والهولندي جون فان دين بروم، والتشيلي خوان سييرا، أبرز السير الذانية المعروضة على طاولة مجلس الزمالك لتولى قيادة الفريق فى المرحلة المقبلة.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم .