بعد اقتباس محمد صلاح فقرات منه.. مؤلف “الخروج عن النص من جديد” يتحدث عن كتابه

نشر اللاعب محمد صلاح قائد منتخب مصر وهداف ليفربول الإنجليزي عبر الإنستجرام فقرات من كتاب عنوانه "الخروج عن النص من جديد" .

واختار محمد صلاح فقرات من الكتاب بعينها فحواها "كانوا عاوزينك تبقى تقليدي، عادي، زيهم، لا تسأل ولا تفكر ولا تحس.. كانوا عاوزينك ما تخاطرش.. وتستسلم.. لكل ما هو زائف وهش وفارغ".

رواد السوشيال ميديا اعتبروا هذه التغريدة التي نشرها صلاح هي ردا منه على من انتقدوه خلال الفترة الأخيرة منها زيارته لمرضى في مستشفى بليفربول، وهو الامر الذي اعتبره البعض تناقضا، حيث يتعاطف مع مرضى الغرب ونسي ما يحدث في فلسطين، وأيضا الاحتفاء بعيد الميلاد المجيد.

يقول الكاتب محمد طه عن هذا الكتاب: أنه يطرح من خلاله كيفية رؤية الفرد نفسه بكثير من تفاصيلها وخباياها وكذلك رؤية الآخرين بطريقة جديدة ومختلفة تماما ومشاهدة علاقاتك بدرجة عالية من الدقة والوضوح فهذا الكتاب يساعد على التغييرللفرد من جميع النواجي سواء في طريقة تفكيره أو أفعاله .

ويشرح المؤلف من خلال الكتاب أن هناك نوعا من الأشخاص يحاول الإستحواذ عليك وأن تكون متاحا له في أي وقت يشاء، أي بالمعنى الحرفي أن تعيش له فقط وليس لنفسك فيستحوذ على تفكيرك وانتباهك وحتى اهتماماتك بحيث تكون انت صاحب العطاء الدائم حتى يستطيعوا أن يأخذوا منك كل شيء فكل يوم تدفع ثمنا غاليا في سبيل رضاهم وهم لن يشبعوا اطلاقا .

هؤلاء وصفهم المؤلف محمد طه، بأنهم أخطر ناس على المجتمع لأنهم يزيلوا الفواصل ويبيدوا الحدود حتى لا تعرف أين حدودك لكن في المقابل هناك آخرين يكونوا على الحدود ينتظروا الإشارة الخضراء أن تفتح بابك، ولكن من المهم أن تكون حدودك واضحة وأن تدافع عنها وتحميها وتحديد المسافة بينك وبين الآخرين وهذا حق أصيل لكل الناس فبيتك النفسي ملكك انت لابد من الحفاظ عليه لأنه أمانة وسيسألك عنه من سلمك ملكية عقده المؤقتة منذ أن خلقك وحتى موتك.