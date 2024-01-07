"إنك الصابر المحتسب يا أبي".. رسالة مؤثرة من حمزة الدحدوح قبل استشهاده

استشهد حمزة نجل الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح إثر قصف إسرائيلي استهدف صحفيين في غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكان آخر ما كتبه الشهيد حمزة الدحدوح في تويته على "إكس" أمس السبت عن والده ويدعو له بالصبر والشفاء، قائلا" إنك الصابر المحتسب يا أبى ,فلا تيأس من الشفاء ولا تقنط من رحمة الله و كن على يقين أن الله سيجزيك خيرا لما صبرت".

واستشهد حمزة في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقد استهدف الاحتلال الإسرائيلى سابقا عددا من أفراد عائلة الدحدوح بمن فيهم زوجته وابنه وابنته وحفيدته- في منزل نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط القطاع، مما أدى لاستشهادهم.

و فى وقت لاحق أصيب وائل الدحدوح بشظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية في ذراعه بخان يونس.