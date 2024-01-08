تعرف على أكثر العادات غرابة في العالم

متابعة للحديث عن أغرب العادات وأكثرها إثارة تعالى معي عزيزي القارئ نتعرف على الجزء الآخر منها وان كنا لا نحصر هذه العادات ذلك لأنها هناك الكثير منها ما يثير الجدل والدهشة وفى ذلك عليك أن تختار بين ان تتمسك به أو تتخلى عنها منها

ارتعاش العين

معتقد اعتقده المصريون ونظورا الى ذلك الاعتقاد على انه انذار بحدوث امر مزعج وانذار بحدوث الشؤم وعلى ذلك يجب عند الشعور بالرجفة بأحد العينين يجب التعوذ .

سكب القهوة

عبارة نرددها كثيرا "دلق القهوة خير " وذلك عند سكب فنجان القهوة حيث نبادر لصاحب فنجان القهوة بعباره " انه خير " عندما تسكب القهوة فنوجه ذهنه الى ان ذلك فيه خير فى حين ذلك ليس له علاقه بخير أو شر

الحذاء المقلوب

تنتشر تلك العادة في البيوت حيثما يوجد الحذاء على شكل مقلوب وأثناء ذلك الحدث قد يتعوذ الامهات ويصرخن في وجه ابناءهن ذلك اعتقادا منهمن ان في ذلك الفعل جلب للأرواح و العفاريت الشريرة التي تسكن البيت فيتعوذن منها

الامساك بالخشب

يعتقد البعض في الحسد ولذلك الاعتقاد الراسخ بأذهان البعض فالبعض يرى ان في مسك الخشب حفاظ على النعمة وبعد العين الحاقدة والحاسدة في ذلك

كسر القله

تعد تلك العادة من أكثر العادات شيوعا بالأرياف و الاماكن الشعبيه اذ يعتقد البعض بانه يجب كسر قله وراء اى عدو او اى شخص غير محبوب ذلك للتحرر من طاقته السلبية التي يتركها بعد تركه للمكان فضلا عن ان كسر القله قد يرهب الارواح الشريرة التي تسبب النحس والحزن لأهل المكان فعلى ذلك يجب كسر القله للتخلص من الطاقة السلبية وانتشارها في المكان بما تحمله من رائحة للحزن الذى يثيره وينشره الارواح الشريرة