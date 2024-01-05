«الدفاع الروسية»: إحباط محاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم على بيلجورود

اعترضت الدفاعات الجوية الروسية، عشرة صواريخ في سماء مقاطعة بيلجورود، جاء ذلك من خلال بيان لوزارة الدفاع الروسية.

وحسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "تم إحباط محاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم على أهداف في الأراضي الروسية باستخدام نظام إطلاق الصواريخ المتعددة ".

وأمس الخميس، قالت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية قامت بالتصدي لعدوان صاروخي أوكراني في سماء شبه جزيرة القرم، كما حددت حجم الخسائر الأوكرانية وهي إسقاط 10 صواريخ.

يذكر أن، في 24 من فبراير، قامت روسيا بغزو عسكري على الأراضي الأوكرانية، مما تسبب في خسائر في الأرواح والمعدات للطرفين الروسي والأوكراني ، وتم نشر العديد من التصريحات الأوكرانية والروسية عن حجم الحشد العسكري، ومدى مساعدة الغرب لأوكرانيا في تلك الحرب.