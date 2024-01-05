برشلونة يفلت من لدغة لاس بالماس بركلة جزاء في الوقت القاتل

أفلت فريق برشلونة من السقوط في فخ التعادل أمام مضيفه لاس بالماس، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس على ملعب جران كاناريا، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وعاد الفريق الكتالوني في نتيجة اللقاء، بعدما تأخر في الشوط الأول بلدغة لاعبه السابق منير الحدادي، ليفوز بهدفين مقابل هدف.

شهد الشوط الأول، إصابة البرتغالي جواو كانسيلو ظهير أيمن فريق برشلونة، وغادر ملعب اللقاء مصابًا في الدقيقة 11 وحل بدلًا منه المدافع أندرياس كريستنسن.

وبعد مرور دقيقة واحدة، باغت المغربي منير الحدادي لاعب لاس بالماس، بهدف من صناعة ساندرو راميريز، الذي سنحت له فرصة مضاعفة النتيجة في الدقيقة 28 ولكن ارتطمت كرته بالعارضة.

وفي الشوط الثاني، دخل البلوجرانا باحثًا عن هدف التعادل، الذي جاء سريعًا في الدقيقة 55 عن طريق فيران توريس من صناعة سيرجي روبيرتو.

وخطف برشلونة فوزًا صعبًا من لاس بالماس في الوقت القاتل من المباراة، حينما أشهر حكم اللقاء، البطاقة الحمراء المباشرة في وجه دايلي سنكرافن في الدقيقة 90+1، ويحتسب ركلة جزاء لكبير الكتلان سددها بنجاح الألماني إلكاي جوندوجان في الدقيقة 90+3.

وشهدت المباراة، المشاركة الأولى للموهبة البرازيلية فيتور روكي مع برشلونة، بعدما جلس بديلًا عقب انضمامه من فريق أتلتيكو باراناينسي البرازيلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ليشارك بديلًا لزميله فيران توريس في الدقيقة 78 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 41 نقطة، انتزع بها المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، وذلك من أتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد، بينما تجمد رصيد لاس بالماس عند 25 نقطة في المركز العاشر.