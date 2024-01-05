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الجمعة 05 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

آليات الاحتلال تقتحم أحياءً في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اقتحمت آليات قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية، وقامت بدوريات أمنية في عدة أحياء في البلدة، وفقًا لما أفادت به وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

كما نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدة كمائن في البلدة، وقاموا بتفتيش المارة واستجوابهم في مناطق متفرقة داخل البلدة.

وأمس الخميس، قامت قوات الاحتلال باقتحام بلدة جبل المكبر جنوب القدس، وأوضحت مصادر محلية فلسطينية، بقيام قوات الاحتلال باقتحام حي القنابرة في بلدة جبل المكبر.

كما نفذ الاحتلال انتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين، وذلك بتفتيش سيارات المارة واستجوابهم وتوقيف المواطنين في الشوارع.

آليات الاحتلال أحياء في بلدة عزون مدينة قلقيلية انتهاكات بحق الفلسطينيين