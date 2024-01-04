الدوري الإسباني.. لاس بالماس يفاجئ برشلونة في الشوط الأول

فاجئ فريق لاس بالماس، ضيفه برشلونة وتقدم عليه بهدف للا شئ، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب جران كاناريا، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

شهد الشوط الأول، إصابة البرتغالي جواو كانسيلو ظهير أيمن فريق برشلونة، وغادر ملعب اللقاء مصابًا في الدقيقة 11 وحل بدلًا منه المدافع أندرياس كريستنسن.

وبعد مرور دقيقة واحدة، باغت المغربي منير الحدادي لاعب لاس بالماس، بهدف من صناعة ساندرو راميريز، الذي كانت له فرصة في مضاعفة النتيجة في الدقيقة 28 ولكن ارتطمت كرته بالعارضة.

يحتل برشلونة، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بينما يأتي لاس بالماس في المركز العاشر وفي رصيده 25 نقطة.

بدأ برشلونة، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: إيناكي بينيا

خط الدفاع: جواو كانسيلو - جول كوندي - رونالد أراوخو - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجي روبيرتو - إلكاي جوندوجان - فرينكي دي يونج

وفي الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - جواو فيليكس.