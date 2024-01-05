البنك الأهلي يواصل تدعيم صفوفه بالتعاقد مع لاعب الداخلية

واصل نادي البنك الأهلي تدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي بالتعاقد رسميًا مع عبد العزيز السيد زيزو لاعب نادي الداخلية، لمدة موسمين ونصف.

وانهي الطرفان واللاعب جميع بنود التعاقد ليصبح عبد العزيز السيد لاعبًا في صفوف البنك الأهلي ويخوض معه منافسات كأس الرابطة خلال فترة توقف الدوري لمشاركة منتخب مصر فى كأس الأمم الإفريقية.

ووقع عبد العزيز السيد زيزو في حضور حمادة هاشم مدير التعاقدات بنادي البنك الأهلي، بعد إنهاء تفاصيل التعاقد مع نادي الداخلية.

وأصبح عبد العزيز السيد زيزو، ثاني صفقات نادي البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد التعاقد مع أحمد ربيع لاعب نادي السكة الحديد.

ويسعى البنك الأهلي إلى تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل معاناة الفريق في الدوري المصري هذا الموسم.

ويحتل البنك الأهلي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، بعدما خاض 11 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات وخسر في 8 ولم يتعادل في أي مباراة.