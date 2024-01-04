ads
الخميس 04 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خدمات مرورية تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع كفاءة نفق الجولف بالقاهرة

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور .. وذلك تزامناً مع تنفيد أعمال رفع كفاءة نفق الجولف بالقطامية في القاهرة .. مما يستلزم الغلق الكلى لـ (لمدخل نفق الجولف) بداية من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 5/1/2024 وحتى الساعة الـ 6  صباحا من نفس اليوم "ولمدة أربعة ليالى على أن تكون الأعمال ليلاً فقط"، وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:
الإتجاه القادم من محور جمال عبدالناصر إتجاه الطريق الدائرى إستكمال حركة المركبات إتجاه كوبرى عمر سليمان والدوران والعودة إتجاه الطريق الدائرى .
من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
 

كثافات مرورية نفق الجولف القاهرة نفق الجولف بالقطامية محور جمال عبدالناصر