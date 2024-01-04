بالأسماء.. إصابة 17 شخصا في انقلاب سيارة ربع نقل بالوادي الجديد

أصيب 17 شخصًا بينهم 6 أطفال، في حادث مروري، مساء اليوم الخميس، بنطاق مركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بطريق " الداخلة – الفرافرة " بالقرب من منطقة " جهينه" الاستثمارية التابعة لقرية " أبو منقار " بمركز الفرافرة أسفر عن إصابة كل من محمود ابراهيم منصور، 43عاما، إسلام احمد الغرباوي 23عاما، محمد محمود إبراهيم ،20عامًا، وجرى تحويله الى مستشفى أسيوط الجامعي، جلال محمد جلال، 19عامًا، عمر محمد أحمد ، 13عامًا، يوسف ثابت محمد، 10أعوام، خالد محمد أحمد، 18عامًا، يسري محمود ثابت ، 28عامًا، كريم شوقي محمد، 13عامًا، معتز فريد شوقي، 12عامًا، محمود عبد العظيم، 17عامًا، يوسف محمود ابراهيم ، 13عامًا، محروس جابر محمد، 19عامًا، عبد الواحد سعدى القط ، 36عامًا، مصطفى أحمد محمود، 22عامًا، على محمود ثابت، 14عامًا، عبد الراضي عبد الرحيم محمد، 40عامًا، وجرى تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي، فيما جرى تحويل حالتين لمستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال العلاج، فيما تواصل الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بالتعاون مع وحدة المرور بالمركز رفع آثار الحادث من الطريق، كما تحرر محضر بالحادثة وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.