أتلتيك بلباو يزيد أوجاع إشبيلية في الدوري الإسباني

ازدادت معاناة وأوجاع فريق إشبيلية في بطولة الدوري الإسباني بالموسم الجاري 2023-2024، بخسارة جديدة مساء اليوم الخميس، من أتلتيك بلباو بثنائية دون رد.

استضاف إشبيلية، نظيره أتلتيك بلباو على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في مباراة جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

تواجد المدافع المخضرم سيرجيو راموس، في التشكيل الأساسي للوس روخي بلانكوس في اللقاء، وذلك تحت قيادة المدرب الجديد للفريق كيكي سانشيز فلوريس.

ويعاني الفريق الأندلسي في مسابقة الليجا هذا الموسم، حيث يتراجع في الترتيب ويقترب من مراكز الهبوط.

انتهي الشوط الأول بتقدم بلباو بهدف للا شئ، سجله مايكل فسجا في الدقيقة 30، قبل أن يأتي أيتور باريديس في الشوط الثاني، ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 76 من صناعة أندير هيريرا، ليحقق أتلتيك بلباو الفوز الثالث له على التوالي في الليجا الإسبانية.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد إشبيلية عند 16 نقطة، ليحتل بها المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق مركزين عن أول مراكز الهبوط للدرجة الأدنى، بينما رفع أتلتيك بلباو رصيده إلى 38 نقطة، اقتنص بها المركز الثالث من أتلتيكو مدريد.