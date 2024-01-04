إيفانكوفيتش يعلن قائمة منتخب عمان لبطولة كأس آسيا 2023

أعلن الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني لمنتخب عمان، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض منافسات بطولة كأس أمم آسيا 2023.

تقام بطولة كأس آسيا 2023 في قطر، بمشاركة 24 منتخبًا، خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير 2024.

يخوض منتخب عمان، منافسات كأس آسيا بالمجموعة السادسة بجانب منتخبات، السعودية، تايلاند وقرغيزستان.

ويشارك المنتخب العماني في بطولة كأس الأمم الآسيوية للمرة الخامسة، والثالثة على التوالي بعد المشاركة في نسختي 2015 و2019.

قائمة منتخب عمان لبطولة كأس آسيا 2023

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني وأحمد الرواحي وفايز الرشيدي.

خط الدفاع: خالد البريكي وأحمد الخميسي وفهمي دوربين وغانم الحبشي وجمعة الحبسي وأحمد الكعبي وعلي البوسعيدي ومحمود المشيفري وعبد العزيز الغيلاني.

خط الوسط: مصعب المعمري وتميم البلوشي وحارب السعدي ومعتز عبد ربه وزاهر الأغبري وعبد الله فواز وأرشد العلوي وصلاح اليحيائي.

وفي الهجوم: جميل اليحمدي ومحسن الغساني وعبد الله المشرفي وعمر المالكي وعصام الصبحي وعبد الرحمن المشيفري.