سلة الاتحاد السكندري تتعاقد مع المحترف الأمريكي جو تشيلي

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي،التعاقد مع صانع الألعاب الأمريكي الجنسية " جو تشيلي " للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة السلة ، والذي سبق له اللعب في الدوري الأمريكي " NBA " ، ولعب " تشيلي " الموسم الماضي بالدورى البولندي.

وقع اللاعب عقب الاتفاق على كافة تفاصيل وبنود التعاقد الخاصة به ، من خلال محمد مصيلحى، رئيس النادي و حازم الرجال أمين الصندوق .

يُجيد " تشيلي " اللعب في مركز صانع الألعاب " 1 " ، وأبدي الكابتن أحمد عمر المدير الفنى للفريق إعجابه بقدراته الفنية و المهارية و بناء عليه تم التعاقد مع اللاعب

ومن المقرر أن يصل اللاعب إلي الإسكندرية بعد غد السبت للانتظام في تدريبات زعيم الثغر استعدادا لخوض المنافسات القادمة مع زعيم الثغر .