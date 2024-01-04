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الخميس 04 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سلة الاتحاد السكندري تتعاقد مع المحترف الأمريكي جو تشيلي

سلة الاتحاد السكندري
سلة الاتحاد السكندري تتعاقد مع المحترف الامريكي جو تشيلي
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أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي،التعاقد مع صانع الألعاب الأمريكي الجنسية "  جو تشيلي "  للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة السلة ،  والذي سبق له اللعب في الدوري الأمريكي " NBA " ، ولعب " تشيلي "   الموسم الماضي بالدورى البولندي.

وقع اللاعب عقب الاتفاق على كافة تفاصيل وبنود التعاقد الخاصة به ، من خلال محمد مصيلحى، رئيس النادي و حازم الرجال أمين الصندوق .

 يُجيد " تشيلي " اللعب في مركز صانع الألعاب   " 1 " ، وأبدي الكابتن أحمد عمر المدير الفنى للفريق إعجابه بقدراته الفنية و المهارية و بناء عليه تم التعاقد مع اللاعب 
ومن المقرر أن يصل اللاعب إلي الإسكندرية بعد غد السبت للانتظام في تدريبات زعيم الثغر استعدادا لخوض المنافسات القادمة مع زعيم الثغر .

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