بزيادة 78.5% خلال 10 سنوات.. «كاف» يواصل رفع قيمة الجوائز المالية لـ«أمم أفريقيا».. بطل 2023 يحصل على 7 ملايين دولار بفارق كبير عن نسخة 2013

أيام قليلة، وتنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، التي تقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024، بمشاركة 24 منتخبًا على رأسهم المنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا.

تشهد النسخة الرابعة والثلاثين من بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، زيادة كبيرة في قيمة الجوائز المالية للمشاركين في البطولة القارية، حيث أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الخميس، زيادة الجوائز المالية لكأس أمم أفريقيا بنسبة 40%.

ويحصل بطل كان 2023 على 7 ملايين دولار، على أن يحصل الوصيف على 4 ملايين دولار، بينما يظفر صاحبي المركزين الثالث والرابع بـ 2.5 مليون دولار، فيما يحصل صاحب المركز الخامس إلى الثامن على 1.3 مليون دولار.

كأس أمم أفريقيا، بطولة عقدت لأول مرة عام 1957 بالعاصمة السودانية الخرطوم، ومنذ عام 1968 أصبحت تقام كل عامين حتى اقتربت منافسات النسخة 34 من الانطلاق في ساحل العاج، التي تشهد أكبر زيادة مالية في تاريخ البطولة.

تستعرض «البوابة نيوز»، قيمة الجوائز المالية في آخر 5 نسخ من بطولة كأس أمم أفريقيا، في السطور التالية.

أمم أفريقيا 2021

استضافت الكاميرون، النسخة الماضية من البطولة في الفترة ما بين 9 يناير و6 فبراير من عام 2022، وحصل على لقبها منتخب السنغال على حساب منتخب مصر بركلات الترجيح في النهائي.

وارتفع مجموع الجوائز المالية لهذه البطولة عن نسخة 2019 التي أقيمت في مصر بزيادة بلغت 12.33%، إذ ارتفع إجمالي قيمة الجوائز المالية المقدمة إلى المنتخبات المشاركة في البطولة ومكافئات الفوز بالبطولة بحوالي 1.850 مليون دولار، حيث بلغت جوائز هذه البطولة 16.850 مليون دولار.

جاءت قيمة الجوائز كالتالي: البطل حصل على 5 مليون دولار، بينما حصل الوصيف على جائزة مالية قدرها 2.75 مليون دولار، وحصل المتأهلون إلى الدور نصف النهائي على جائزة مالية قدرها 2.2 مليون دولار، كما حصلت المنتخبات التي تأهلت إلى دور الثمانية على 1.175 مليون دولار.

أمم أفريقيا 2019

جرد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الكاميرون من استضافة كأس الأمم الأفريقية 2019 بسبب التأخير في تسليم البنية التحتية، ليختار «كاف» مصر، لتحتضن البطولة القارية على أراضيها، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

وحدد الاتحاد الأفريقي، مبلغ 9.800 دولار إجمالي مجموع الجوائز المالية للبطولة، حيث حصد البطل حينها (منتخب الجزائر) على 4.5 مليون دولار، أما الوصيف (منتخب السنغال) على 2.5 مليون دولار، بينما حصل المتأهلون إلى نصف النهائي على 2 مليون دولار، فيما حصلت المنتخبات التي بلغت دور ربع النهائي على 800 ألف دولار.

أمم أفريقيا 2017

في نسخة عام 2017 بالجابون، ظفر منتخب الكاميرون بلقب البطولة للمرة الخامسة في تاريخه، على حساب منتخب الفراعنة بنتيجة 2-1.

حصل المنتخب الفائز في كأس أمم أفريقيا 2017 على 4 ملايين دولار، وكانت مكافأة الوصيف 2 مليون دولار، صاحب المركز الثالث حصل على 1.5 مليون دولار، والأمر نفسه بالنسبة للمركز الرابع، كما وزع «كاف» 14.2 مليون دولار على أفضل ثمانية منتخبات في آخر نسخة شهدت مشاركة 16 منتخبًا، قبل زيادة عدد المنتخبات في بطولة 2019 في مصر.

أمم أفريقيا 2015

نشر الاتحاد الأفريقي، بيانًا اوضح من خلاله أن المنتخبات الـ16 المتأهلة للبطولة ستحصل على جوائز مالية مجموعها 10 مليون دولار بناء على ترتيبهم النهائي في بطولة كأس أمم أفريقيا 2015، التي توج بلقبها منتخب كوت ديفوار على حساب غانا.

حصل البطل حينذاك على 1/5 مليون دولار، والوصيف على مليون دولار، وحصل منتخبا الكونغو الديمقراطية وغينيا الإستوائية على 750 ألف دولار، أما المنتخبات الخاسرة في الدور ربع النهائي على 600 ألف دولار، بينما أصحاب المركز الثالث في دور المجموعات حصلوا على 500 ألف دولار، وأصحاب المركز الرابع على 400 ألف دولار.

أمم أفريقيا 2013

رصد «كاف» جائزة مالية قدرها 1.5 مليون دولار، للمنتخب الفائز ببطولة كأس أمم أفريقيا 2013، التي أقيمت في جنوب أفريقيا خلال الفترة من 19 يناير حتى 10 فبراير.

توج منتخب نيجيريا بلقب البطولة على حساب بوركينا فاسو، في نسخة شهدت غياب المنتخب المصري عن نهائيات كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية على التوالي.