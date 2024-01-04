موهبة البرازيل بديلًا.. تشكيل برشلونة لمواجهة لاس بالماس بالدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة لاس بالماس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

ويحل فريق برشلونة، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره لاس بالماس على ملعب جران كاناريا، في لقاء ينطلق في العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هجوم البلوجرانا، رفقة البرازيلي رافينيا، والبرتغالي جواو فيليكس.

ويجلس فيتور روكي، الموهبة البرازيلية على مقاعد بدلاء الفريق الكتالوني، بعد انضمامه من فريق أتلتيكو باراناينسي البرازيلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويحتل برشلونة، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بينما يأتي لاس بالماس في المركز العاشر وفي رصيده 25 نقطة.

تشكيل برشلونة لمواجهة لاس بالماس

حراسة المرمى: إيناكي بينيا

خط الدفاع: جواو كانسيلو - جول كوندي - رونالد أراوخو - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجي روبيرتو - إلكاي جوندوجان - فرينكي دي يونج

وفي الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - جواو فيليكس.