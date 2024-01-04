ارتقاء 41 شهيدا فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة بغزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قصفًا نفذه كل من طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 41 فلسطينيًا على الأقل، بحسب مصادر طبية ومحلية.

ووفقًا للوكالة، أفادت مصادر طبية ومحلية بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات استهدفت مسجد الخلفاء في غرب خان يونس جنوب القطاع، بالإضافة إلى محيط مستشفى ناصر ومنازل تؤوي نازحين، ما نتج عنه استشهاد 20 مواطنًا على الأقل وإصابة آخرين.

كما أفادت الوكالة بمقتل 14 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا آخر يُستخدم لإيواء النازحين في غرب خان يونس. وتكمن أحداث أخرى حيث قُتل 4 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون في قصف آخر استهدف منزلًا في مخيم دير البلح وسط قطاع غزة.

وأوضحت الوكالة أن منزلًا قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح تعرض للقصف ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى، بالإضافة إلى وفاة 7 فلسطينيين في قصف استهدف منزلًا مأهولًا غرب دير البلح.